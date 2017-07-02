凯德集团是中国最大综合发展项目的外资开发商

本地房地产商凯德集团（Capitaland）目前拥有23个综合发展项目，是在中国开发最多综合发展项目的外资发展商。

集团总裁林明彦说，未来集团可能开发结合共享办公空间、共享居住空间和商场的综合项目。

集团自2014年开始便加大开发综合项目的力度，23个综合发展项的总建筑面积达到620万平方米。

该集团设在深圳来福士广场（Raffles City Shenzhen）、杭州来福士广场（Raffles City Hangzhou）和上海长宁来福士广场（Raflles City Changning），在6月30日同时正式开幕。这些项目都设有商场和办公楼，深圳和杭州的来福士广场甚至还设有服务公寓。

若加上今年4月开幕的武汉的凯德·西城（CapitaMall Westgate），以及预计在今年下半年开幕的凯德星贸 （Capital Square）和苏州中心（Suzhou Center），凯德今年将共有六个综合项目正式开门迎客，是最密集的一年。

凯德集团总裁林明彦今早在中国上海举行的媒体与分析师说明会上说，过去几年凯德较着重于完成发展项目工程，但随着三个中国来福士城正式开幕，集团接下来将更专注于寻找适合的地点开发新项目。

他说，综合项目在各个房地产业务当中，表现最好。他透露，集团将探讨如何把共享办公空间和共享住宿空间，与商场结合起来，打造未来的综合项目。

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