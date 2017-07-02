奶粉广告宣传条例或进一步收紧

配方奶粉的宣传文案和广告用词等可能进一步受到管制，避免业者通过一些用词误导消费者。

负责领导应对配方奶粉价格上涨问题工作小组的国家发展部兼贸工部高级政务部长许宝琨医生星期天上午受访时透露政府可能采取的一些措施。

奶粉零售价水涨船高的情况近期在本地引起热议。政府今年5月宣布成立这个工作小组，应对问题。

针对可能推行的条例，许宝琨同时指出未必会完全禁止所有商家使用一些字眼或字句。他解释：“并非所有宣传标签都会误导消费者，有些也已在其他国家市场使用。我们希望取得平衡，确保标签还是有应有的信息，但又不会误导他人。”

许宝琨今天上午参加由人民协会举办的公共教育活动。

婴儿在发育初期的营养需求是家长关注的重要知识。人协与保健促进局合作，在未来三年举办多场社区活动，让有新生儿的家长向专家了解这些知识。

参加这些社区活动的家长也可把一本婴儿营养资料书带回家，内容涵盖相关的婴儿发展和健康贴士等。

由人协举办的这一系列活动，属于人协今年4月刚推出的“全家共享亲子乐”（Embracing PArenthood Movement）新计划。在各区举办的公共教育活动上，保健促进局将安排营养师到场，解答家长对孩子的喂食和营养需求的疑问，也会提供有关婴儿发育初期所需的营养和发育过程等的科学资料。

保健促进局的健康大使则会分享一些实际贴士，家长也可把相关资料带回家参考。

首场公共教育活动今天在白沙—榜鹅集选区的榜鹅西区举行。出席活动的包括负责该区基层事务的国会议员孙雪玲。

这一系列活动将进行至2020年，而所有从去年起出生的新加坡籍婴儿的家长，都会受邀参加这些活动。

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