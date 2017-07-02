李显扬被指以选择性和错误方式 呈现与部长委员会书信往来

（联合早报网讯）李显扬是以选择性而且错误的方式，呈现他与部长委员会针对欧思礼路38号故居的书信往来。

副总理兼国家安全统筹部长张志贤的新闻秘书李美霖星期天傍晚发文告，回应李显扬星期天较早在面簿上的发言。李显扬称，李显龙总理试图绕过司法体系，设立部长委员会，以探讨有关李光耀故居的去留选项，指李总理“将他对‘私人家事’的不满，带到由他的下属组成的委员会”。

李美霖还附上两封由国家发展部长兼财政部第二部长黄循财于去年7月27日和8月24日发给李显扬和李玮玲医生的信函。

根据这两封信函的内容，黄循财已向李显扬和李玮玲表明，部长委员会成立的原因、委员会主要向内阁报告、委员会研究的事项，以及李显扬提供意见的实用性。部长委员会由张志贤领导，黄循财是成员之一。

在信函里，黄循财代表委员会清楚说明，委员会会把故居的可能选项提呈给内阁，但不会做出任何建议。

此外，只要李玮玲继续住在故居，政府无意对故居的处置做出任何决定，而李显扬在之后的答复中也已认同这点。

李美霖在文告中说，由此可见，所有相关人士都很清楚了解，政府不会立即针对故居处置做出决定，也可能在未来二三十年无需做出决定。

此外，李美霖说，委员会无权决定建国总理李光耀最后一份遗嘱的有效性，而这也已清楚传达给李显扬，因为这是李显扬和李显龙总理之间的事。

委员会也在一开始就向李显扬表明，李显扬可自愿决定是否答复委员会，而李显扬过后也在去年和今年数次做出陈述。

由于李显扬以李光耀最后一份遗嘱作为李光耀意愿的根本证据，因此最后一份遗嘱在什么情况下订立成了有关联的事项。委员会在得知这方面的信息后，因此寻求李显扬的意见，同时也根据李显扬和李玮玲的陈述，向李显龙总理提问。

李美霖说：“不能只李显扬先生觉得有些问题不方便回答，就意味着委员会滥权，或有做错的地方。”

她最后表明，张志贤明天会在国会复会时有更完整的说明。

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