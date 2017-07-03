（联合早报网讯）裕廊西1道第542座组屋的一台电梯前晚发生突发事件，导致一人受伤。新加坡建设局下令暂停使用这台电梯，直至完成调查为止，而市镇理事会电梯承包商进行的修理工作也得由专业工程师审核后，才能恢复使用。

建设局昨晚发文告说，当局昨早得知，这台电梯星期六晚上，在下降至一楼时突然停降。据当局了解，电梯内当时有四人，突发事件导致其中一人受伤。

为了维护公众安全，建设局立即发出通知，暂停使用这台电梯，以展开进一步调查。市镇会也必须委任一名独立的专业工程师，调查事故起因，并递呈一份报告给建设局，报告内须提出修理工作的建议。负责裕廊西1道的是裕廊—金文泰市镇会。

建设局说，只有在调查结束，而市镇会的电梯承包商完成电梯修理工作，再由专业工程师审核，确定达到建设局的要求后，才能重新使用这台电梯。

据《海峡时报》报道，事件发生于星期六晚上约9时40分，受伤的是一名30多岁女子。同在电梯里的赛德（Zulkiffle Saad，48岁）说，电梯当时停在四楼，他正要走出电梯，其中一只脚也已踏出去，却突然听到一声像是电缆断掉的声响。他的亲戚立即把他拉回电梯内，电梯门就突然关闭，电梯随即迅速降落到一楼，结果导致他的妹妹腿折。伤者过后被送往黄廷方医院急救，但她家人正安排她转送到邱德拔医院动手术。

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