李显扬再次对部长委员会提出质疑

（联合早报网讯）国会今午将对建国总理李光耀故居事宜进行辩论，李光耀幼子李显扬今早再次在社交媒体上发文，对探讨如何处置李光耀欧思礼路38号故居的部长委员会提出质疑。

李显扬今早7时18分在面簿上发贴文说，由副总理兼国家安全统筹部长张志贤领导的部长委员会不应介入李显龙总理和其弟妹的私人纠纷，并质问张志贤“是否相信‘秘密’部长委员会是重新审查已获法庭证实的遗嘱的正确方式”。

李显扬在贴文中引述了部长委员会去年发出的一封信函，当中提到委员会在进行讨论时征询了总检察署的意见。李显扬说：“（委员会）把总检察署牵扯入李显龙的私事。”

李显扬也附上一份今年5月12日与姐姐李玮玲医生，以李光耀遗嘱执行人身份发给国家发展部长兼财政部第二部长黄循财的信函。黄循财是上述部长委员会的其中一名成员。

在信函中，李显扬和李玮玲指出，李总理曾在今年2月发表声明，接受了李光耀坚持拆除故居的意愿。他们写道：“李显龙明确地承认（李光耀的意愿），这应该终止委员会的进一步追究。”

他们也说，李总理和委员会不断尝试探讨李光耀是否准备接受保留故居是“荒谬”的行为。

信中也提到，部长委员会的部分详情并没有公开，其中包括委员会的成员名单，以及处置李光耀故居的不同选项。

李显扬也在他的贴文中再次提及，由李总理“下属”组成的委员会不应判定总理与弟妹之间的私人纷争。

李显龙总理和副总理兼国家安全统筹部长张志贤，将在今天国会上就李光耀故居事宜发表部长声明。

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