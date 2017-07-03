李总理：不采取法律行动是为了避免进一步影响父母名声

（联合早报网讯）李显龙总理指出，不采取法律行动是为了避免进一步破坏父母名声，但他有必要在国会向议员和新加坡人做出交代。

李总理今天在国会发表声明时说，决定在国会谈这件事，是因为新加坡人有权从政府和自己那里得到完整的答案。

李光耀故居争端持续发酵多日后，不少人问李总理为何不通过法律行动为自己正名，李总理也谨慎考虑了不同选择。

他说：“一般情况下，事实上在任何其他可以想象的情况下，我肯定会立刻提出起诉，因为滥权的指责无论多么毫无根据，都是非常严重；它实际上不止是针对我，而是整个政府。但上法庭起诉我的弟妹，会进一步破坏我父母的名声。到头来我们是兄弟姐妹，都是我们父亲的孩子。这个过程也会持续很多年，给新加坡人带来更大的困扰和不安。所以上法庭不是我倾向的选择。”

李总理坚持早前公布的宣誓声明中的立场，并表示如果可以的话，不想进一步说明。

他说：“今天我在国会发表这个声明，是为了向议员和新加坡人做出交代，快速处理这个问题，让新加坡人明白这是怎么一回事，我们可以让事情告一段落，彻底结束。”

李总理也吁请议员在国会提出问题、猜疑或疑问。

他解释，解除党督的约束是希望所有议员积极参与讨论，对自己和部长们做出质询，以充分讨论和交代所有的公共议题和指责。

他说：“这是加强人们对我们的体制、我们的治理制度的信心，并把我们的精力重新集中在我们全国上下面对的挑战的方法。”

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