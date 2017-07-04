强奸餐馆实习生 男子罪成

（联合早报网讯）强奸餐馆实习生，男子星期二（4日）上午被裁定罪名成立。高庭司法委员指，难以接受女子在酒醉的情况下能同意与男子发生关系。

被告王顺兴（40岁，译音）面对强奸和虏拐两项控状。他在2014年强奸比他小15岁的女子，王顺兴案发时37岁，正在受训成为燃油测量员。女子当时22岁，是一名大学生，事发前两个月开始到王顺兴朋友开设的餐馆实习。

2014年7月24日凌晨约1时，女子到若锦街（Jiak Kim Street）的Zouk夜店跟几名同事及王顺兴会合，一群人早前约好要到夜店喝酒。

根据控方的说法，凌晨约4时，王顺兴告诉其他人会送女子回家，但最终却把醉得毫无意识的她载到自己位于武吉知马上段的住家，跟着强奸她。女子的男友利用iPhone的追踪功能确认女友的下落，并在早上约6时30分找上王顺兴的住所。

王顺兴答辩时辩称，女子主动提议要到他家去，两人在他房里亲热的过程中她都没有拒绝。他也称，他和女子案发前瞒着大家发展“地下情”。

审讯揭露，女子的同事、男友和父亲都曾在不同时段看见女子不省人事的样子。根据医生推断，她案发时每100毫升血液含有210至254毫克的酒精，需要八至10个小时才会恢复精神运动机能，不太可能同意跟人发生关系。

案件今年3月开审，司法委员裁定王顺兴罪名成立时说，无论两人事发前有任何关系，这些都与他强奸女子没有关系。

案件择日下判。

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