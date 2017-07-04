文莱苏丹明天起展开新加坡国事访问

（联合早报网讯）文莱苏丹波基亚受陈庆炎总统邀请，明天起对新加坡展开两天的国事访问。

我国外交部星期二发文告说，这是文莱苏丹波基亚（Hassanal Bolkiah）继2014年4月到我国进行国事访问后，第四次来新进行国事访问。

随同波基亚来访的还包括苏丹后莎丽哈、王子阿都马利克、公主玛斯娜、内政部长阿布巴卡尔、首 相署部长兼财政部第二部长阿都拉曼依布拉欣、首相署部长兼外交部长及贸易部第二部长林玉成、能源部长亚斯敏、文化、青年及体育部长哈比尤索夫、首相署 副部长哈姆丹阿布巴卡尔，以及其他高级官员。

波基亚一行人抵达总统府时将有正式欢迎仪式，波基亚也会与陈总统会面，而总统夫人徐美娟则会邀请莎丽哈茶叙，并参观总统府历史展馆。陈总统伉俪也会为苏丹一行人设国宴。

波基亚也会与李显龙总理会面，而李总理与夫人何晶会设午宴欢迎苏丹一行人。副总理兼国家安全统筹部长张志贤也会在隔天设午宴招待苏丹。

在这次访问中，新加坡与文莱将庆祝“货币等值互换协定”50周年庆。为了纪念这个里程碑，李总理与苏丹波基亚将 推介面值为50新元和50文莱元的纪念钞票。两人也会为一个展示新加坡与文莱关系的联合展览主持开幕仪式，这个展览设在新加坡集邮馆。波基亚也会参观位于巴西立军营的空降部队训练设施。

外交部说，波基亚四次国事访问肯定了新加坡与文莱之间极佳的双边关系和特殊关系，也凸显两国之间深渊长久的联系。

新加坡与文莱在多方面都有紧密合作的关系，包括金融、防务、教育、安全和卫生等。两国也在区域和国际论坛和会议等平台上紧密合作。

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