李显龙总理展开德国工作访问

（联合早报网讯）李显龙总理在德国总理默克尔的邀请下，明天起到德国进行六天的工作访问。

总理公署昨天发文告说，李总理明天将到首都柏林、之后两天则前往第二大城市汉堡（Hamburg）出席二十国集团（G20）领导人峰会，之后于9日至11日到慕尼黑。

这次的访问再次肯定我国与德国这个密切和抱有同样共识伙伴之间极佳的关系。

在柏林期间，李总理将出席默克尔所设的午宴。两位领导人将探讨如何进一步加强双边合作关系，也会讨论一些有共同利益的区域和国际课题。

到了汉堡时，李总理将参与G20领导人峰会针对全球经济增长、贸易与金融、数码化和工作，以及气候变化和公共卫生等其他国际挑战的讨论。李总理也会在峰会场边，与其他领导人有双边会议。

新加坡不是G20国家，但2010年至今，今年已第七次受主席国之邀出席。新加坡是以联合国环球治理组织（Global Governance Group，简称3G）代表的身份受邀。

李总理到慕尼黑后，会与来自顶尖德国的跨国企业和中小企业（Mittelstand）的商界领袖，以及全球市场领袖进行圆桌讨论。他也会担任“新加坡经济大使”委任状颁发仪式的主宾，并参与西门子的新加坡数码中心推介仪式。

李总理也会出席一场国庆招待会，与旅居德国的新加坡人交流。

随行的有外交部长维文医生、财政部长王瑞杰、总理夫人何晶，以及来自总理公署、外交部、财政部、新加坡经济发展局和新加坡金融管理局高级官员。

李总理访问德国期间，副总理兼国家安全统筹部长张志贤将任代总理。

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