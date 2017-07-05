“社会服务领域策略重点”强调各方协作

面对社会改变与有限资源，社会服务的生态环境应扩大至慈善组织以外的机构与企业等，强调社会各方紧密协作，以提供更可持续的支援。

国家福利理事会所领导的多方委员会推出“社会服务领域策略重点”（Social Service Sector Strategic Thrusts)，这个五年策略报告旨在提供且催化点子，促进政府、私人企业与个人的协作，达致“赋予每个人能力，能在一个具包容与关爱的社会有尊严地生活”这个共同愿景。

21名来自福理会、各政府部门、企业、慈善机构代表的指导委员会经一年多讨论、收集领域的反馈后整理这份报告。报告今天在社会服务峰会推介，内容包括建议、介绍支援项目、机构间如何协作等的本地与海外例子等。

活动主宾社会及家庭发展部长陈川仁在峰会上也强调集合各方专长的重要。他指出，今日的社会挑战更复杂，不能单靠一个机构来提供有效的支援方案，也需靠机构间与个人的协作。

福理会上一次推出社会服务领域的策略报告是在1998年，当时以迈向21世纪为重点，强调改进监管、鼓励志愿工作等。新的策略重点建立在之前基础，并把触角拓展到“非传统业者”。

福理会副主席范秀平指出，本地面对人口老龄化，人力和资源有限等挑战，新的策略重点是确保社会服务能与时俱进地应对新挑战。“传统的社会服务生态环境只包含慈善组织和受益者，这点须改变，我们也要鼓励企业负起社会责任，公共和私人领域等携手创造可持续的方案。”

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