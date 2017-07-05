商用车拥车证成价再次回升

商用车拥车证成价继上个月下滑后，在最新一轮的拥车证投标中再次回升，其他车组的成价则上涨或保持不变。

本月第一次拥车证公开投标活动今天下午结束，货车和巴士组（C组）成价增加3333元，报4万零212元，涨幅达9.03％。

应付大众市场需求的中小型汽车组（A组）成价保持不变，报4万2801元。

大型及豪华车组（B组）成价则上涨2301元，报4万9802元。一般用于注册B组车款的公开组（E组）成价也上升1898元，报4万9899元。

电单车组（D组）成价同样保持不变，报6001元。

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