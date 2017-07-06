今年国庆表演邀观众“携手参演”

（联合早报网讯）配合今年“#携手齐心同迈进”（#OneNationTogether）的国庆庆典主题，8月9日的国庆表演将特别融入与观众互动交流的环节，让亲临现场与在家通过电视收看的观众都能与表演者一同“携手参演”。

此外，观众当天也可目睹300架无人驾驶机（drone）在夜空中排列成不同队形，这将是东南亚最大型的无人机表演。

国庆庆典表演筹委会主席陈忠杰上校（38岁）和国庆庆典创意总监吴文德（45岁）今早为媒体介绍了今年国庆表演的特点，部分表演者也穿上服装登台呈现了简短演出。

陈忠杰说，今年表演想营造的是一般家人与朋友温馨庆祝生日的感觉，让大家齐聚回顾过去、庆祝当下，并展望未来。

表演共分成六幕，表演者有超过3000人。当中，第一和第四幕的部分表演将邀现场和家中观众一同参与。

在第一幕“各尽所能保环境”中，观众可参与“拍手舞蹈”（clap choreography），象征全民灭蚊的决心。

第四幕“不分你我同欢庆”中，表演者将带领观众如在婚礼般“举杯欢庆”（Yum Seng），庆祝新加坡这一路来的成就。

大型无人机表演则会在第五幕“相互扶持共进退”出现，旨在激发国人对未来无限可能性的想象。

国庆庆典去年在国家体育场举行，今年重返滨海湾浮动舞台。国庆表演于2007年首次在浮动舞台上演时，吴文德也担任了创意总监，而陈忠杰也是当年表演委员会的成员。

陈忠杰受访时说：“浮动舞台这10年来虽然没有改变，但周遭如滨海湾金沙（Marina Bay Sands）等新地标凸显了我国的变迁与发展，但表演者无私奉献的精神却与当年一样。”

吴文德则说，10年前担任创意总监的经验给予他反思的空间，探究如何改进表演，而他此次决定缩短简每一幕的时长，以更好地吸引观众的注意力。

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