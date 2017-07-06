新加坡与德国展开网络安全和金融科技等新领域合作

（联合早报网讯）新加坡和德国已在投资与贸易，以及防务等多方面有密切合作关系，下来也会在网络安全、智慧国、金融科技乃至体育等新领域展开合作。

李显龙总理受德国总理默克尔邀请，今天起到德国进行六天的工作访问。他首站到德国首都柏林，并出席默克尔于德国总理府所设的午宴。李总理和默克尔在午宴开始之前分别致词。

李总理说，德国与新加坡的合作伙伴关系密切，在多方面有深度合作。他也形容新德两国志同道合、有共同的战略思维，两国也坚决致力于维持开放的国际贸易体系、法治，以及可持续发展。

对于德国支持欧盟—新加坡自由贸易协定（EU-Singapore Free Trade Agreement），李总理表示感谢。他说，欧盟—新加坡自贸协定将为新加坡、德国和欧盟带来显著利益，也是支持开放国际贸易的一个明确信号。他希望这个自贸协定可尽快生效。

李总理也形容欧盟—新加坡自贸协定是欧盟—亚细安自由贸易协定的“探路者”（pathfinder），可把欧盟和亚细安这两个区域的关系拉得更密切。

他提到，新加坡与德国将在新领域有合作，包括网络安全、工业4.0的研究和智慧国、金融科技合作，甚至是体育。网安方面，新加坡网络安全局将与德国外交部签署网安合作的联合声明。

默克尔则说，德国与新加坡有望在物联网和可持续能源等方面合作。她也感谢新加坡在应对一些区域课题上所扮演的角色，例如在南中国海课题上。

她也同样提到维持开放的自由贸易环境，而她形容这是“新加坡一直以来很成功的一个环节”。

李总理上一次到柏林是在前年，以庆祝新加坡与德国建交50周年。他说，很庆幸两国的合作在那之后进一步强化。德国是我国在欧盟里最大的贸易伙伴，而我国是德国在亚细安里最大的贸易伙伴。在新加坡营业的德国企业有超过1600家，而新加坡企业也到德国进行多方面的投资，包括宇航和酒店业等。

除了形容默克尔为“好友”，李总理也说他很重视默克尔所提供的多方面建议和见解，并期待与她在一系列战略和双边课题上有良好的讨论。

李总理也感谢默克尔邀请新加坡出席二十国集团（G20）领导人峰会。G20峰会明后两天在德国汉堡（Hamburg）举行。除了G20这20个国家，出席者还包括新加坡等另外七个受邀国家。新加坡以联合国环球治理组织（Global Governance Group，简称3G）代表的身份受邀。

李总理说，气候变化、恐怖主义、网络安全和收入不均等都是急需应对的课题，他期待新加坡能贡献我国的视角和想法、与德国和其他国家一同推进G20议程，并通过3G组织加强G20和更多联合国成员国之间的联系。

在这27个国家首脑当中，默克尔在G20峰会举行之前，已与几名国家领导人会面。中国国家主席习近平于4日晚上抵达柏林后与默克尔会面。韩国总统文在寅在出席G2峰会之前，于5日和6日对德国展开正式访问，并已在5日傍晚与默克尔展开会谈。德国方面也透露，默克尔预计在6日当晚与美国总统特朗普会面。

李总理与默克尔会面之后，将启程前往汉堡出席G20峰会。

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