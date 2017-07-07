李显龙总理与中国国家主席习近平会面

李显龙总理星期一在德国汉堡与中国国家主席习近平会面。两国领导人肯定了新中长久且坚实的双边关系，以及高层频密的交流和互访。

李总理在访问德国行程的首日到柏林与德国总理默克尔会面，之后乘搭火车前往汉堡，出席今明两天举行的二十国集团（G20）领导人峰会。

李总理一抵达汉堡后，就于当地时间傍晚5时30分左右（新加坡时间晚上11时30分左右），与习近平会面。

根据总理公署在两位领导人会后所发布的文告，李总理和习近平讨论新中如何合作以推行一带一路倡议，包括已在金融服务和航空连接上取得不俗进展的重庆互联互通项目。一带一路倡议不仅对周边国家有利，也可加强中国对全球化和区域发展的贡献。

两位领导人同意促进更密切经济融合的重要，这包括加快完成中国—新加坡自由贸易协定升级版，以及区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的谈判。两人也表示将致力于通力合作，在新加坡担任亚细安—中国关系协调国，以及明年接任亚细安轮值主席国之际，促进亚细安和中国之间更密切的合作。

李总理和习近平也讨论了新隆高铁计划，李总理对中国有兴趣参与表示欢迎。

就区域和国际局势发展，李总理与习近平也交换看法。

香港本月庆祝在一国两制框架下回归中国20周年，李总理也就此向习近平道贺。

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