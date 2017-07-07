中央肃毒局扫毒行动逮捕68人

（联合早报网讯）中央肃毒局展开四天扫毒行动，共逮捕68名涉毒者，起获大麻、海洛英、冰毒等毒品，市值超过2万9000元。

肃毒局从星期一（3日）至今早在全岛展开扫毒行动，起获的毒品包括约461克合成大麻、48克大麻、303克海洛英、40克冰毒、98颗“爱他死”药丸、74颗“野马”（Yaba）药丸、五颗埃利敏5号（Erimin-5）药丸以及一片麦角酸二乙酰胺（LSD）迷幻药。这批毒品的市值估计约为2万9375元。

这次扫毒行动在新加坡警察部队的协助下展开，地点包括勿洛蓄水池、武吉巴督、武吉班让、菜市、榜鹅、淡滨尼和兀兰。

在前天晚上的行动中，肃毒人员在海格路一带逮捕涉嫌运送合成大麻的41岁本地男子。执法人员在他的单位里找到约96克合成大麻，以及两个秤。

在前天下午的另一起行动中，执法人员在勿洛蓄水池路一带逮捕涉嫌运毒的42岁本地男子。肃毒人员过后在他的单位里找到约240克海洛英、一个电子秤和多个塑料袋。

所有嫌犯仍在接受调查。

在滥用毒品法令下，贩运超过15克二醋吗啡（海洛英的违禁成分，也称纯海洛英），一旦罪成，可被判处死刑。走私超过500克大麻者一旦罪成，将面对死刑。

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