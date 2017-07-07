李显龙总理：多国提起政治勇气继续推进有利于各国的全球贸易

（联合早报网讯）全球贸易取得的硕果无法平均分配，导致有些国家在政治压力下，偏离开放、以规则为基础的多边贸易体制，但主要的贸易大国以及新加坡等幅员较小的国家依然坚信贸易对各国有利，并提起政治勇气，继续推进全球贸易。

李显龙总理星期五在德国汉堡出席二十国集团（G20）峰会首日，针对主题为“全球增长和贸易”的工作午餐发表讲话时提到，在这样的大趋势之下，幅员较小的国家尤其需要团结一致，确保这些国家的集体声音能被听到，以取得共同利益。

李总理说，全球贸易一直以来都是发展和发展中的国家赖以驱动繁荣和经济增长的引擎，但近年来已明显可看出，贸易带来的利益没有平均地分配出去。

“尽管就如世界贸易组织今早所说，相关的证据非常不明确，但所出现的一些‘惨痛国内断层’却被怪罪在全球贸易上。有些国家的工人和工会开始对就业感到紧张，进而反对贸易。长久以来被各国认同的‘开放、以规则为基础的多边贸易体制是一个共享的利益’说法被质疑，也连带出现政治后果。”

李总理形容这是个“不幸”的情况，而这种情绪若继续蔓延至其他国家，可能影响数以亿计人民的生计和繁荣，因为贸易确实可创造庞大的经济利益。

他说：“每个国家都会有得有失，但这些可以也必须由政府，通过国内政策、资源调整分配配套和政治谅解来化解。”

各国在面对反贸易情绪的反应有别。李总理说，有些选择只以双边关系的方式处理贸易课题，但许多国家，尤其是新加坡和联合国环球治理组织成员国等幅员较小的国家，都强烈偏向既定的多边管道。

“多边安排是一个更全面的策略，让各国能通力合作取得共同利益，也给各国更大的空间，能在不同的领域做出取舍，以达到双赢的交易。幅员较小的国家尤其需要团结一致才能让我们的集体声音被听到，争取共同利益。”

李总理表示，国际社会因此不应遗弃这个多边模式，而许多主要的贸易大国其实都已重申仍支持这个模式。“这在政治上是有勇气的（决定），对于避免争锋相对的反应进而导致情况急转直下，也至关重要。”

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