新中青少年艺术节开锣

首届“新中青少年艺术节”今天正式开锣，为新加坡和中国的青少年提供展示艺术才华、互相交流欣赏的平台。艺术节将举行至本月30日，每个周末会呈献精彩的节目，包括戏剧、戏剧工作坊、儿歌创作和表演比赛等。

文化、社区及青年部兼贸工部高级政务部长沈颖与中国驻新加坡大使馆大使夫人张斌今早在中国文化中心为艺术节主持开幕。观众之后观赏由华义中学呈献的戏剧《捐款》，以及中国儿童艺术剧院的人偶剧《西游记》。除了这两场演出，艺术节的其他节目还包括苏州工业园区“圆融·花季青少年艺术团”演出、本地实践剧场呈献的亲子音乐剧《小问号和没名字》等。

本届“新中青少年艺术节”由新加坡报业控股华文媒体集团、中国文化中心和中国儿童艺术剧院联合举办，并获得中华语言文化基金、中国人寿保险新加坡有限公司和新加坡报业控股基金赞助。

新加坡报业控股华文媒体集团主管李慧玲指出，华文媒体集团提出和中国文化中心、中国儿童艺术剧院联办新中青少年艺术节，希望新加坡的青少年通过艺术表演的形式，从小培养对语言的能力和兴趣，让他们通过运用华文华语，同时推开文化艺术的大门，去发掘和充实精神层面的需求。“我们希望从小培养起来的热忱，更能够持久，现在播下的种子，能够让他们在离开学校以后仍继续生长。中华文化和艺术，会继续滋润他们的人生。“

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