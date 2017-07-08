婚姻与生育调：灵活工作安排可鼓励国人生儿育女

（联合早报网讯）政府去年针对2800多名已婚国人进行的婚姻与生育调查显示，绝大部分已婚者认为灵活工作安排有助于鼓励他们生儿育女，而提供这种工作安排的机构更有能力吸引和留住已婚成家的人才。

总理公署属下的人口及人才署今天公布2016年结婚与生育调查结果。受访已婚者中有九成表示希望有至少两个孩子，而多数人也希望在孩子还小的时候，以灵活工作安排兼具家庭与全职工作。

89％的已婚受访者说，他们倾向于加入提供灵活工作安排的机构，91％也表示愿意留在为他们提供灵活安排的机构工作，显示灵活工作安排是雇主吸引和留住人才的重要方式。

这项在去年8月至12月间举行的调查访问了2940名单身者和2861名已婚者，了解他们对于结婚和生育孩子的心态与考量。人口及人才署也曾于2004年、2007年和2012年展开这项调查。

受访者年龄介于21岁到45岁。单身者中位年龄是27岁，已婚者则是38岁。

在单身者方面，约四成受访者目前正以结婚为前提交往，59％受访者则没有交往对象，或没有以结婚为目的结婚。在年龄介于21岁到35岁的“千禧世代”中，有83％表示希望结婚，比2012年的86％略低。

主管人口及人才署的总理公署部长杨莉明今天在面簿上撰文指出，政府正探讨进一步鼓励更多单身者约会、结识伴侣的方法，以及打造更“亲家庭和具包容性”的工作场所，并改善学前教育方面的援助。

她说：“例如，我们探讨增加对灵活工作安排的支持，并帮助那些暂时离开工作岗位的家长更易于重返职场。若家人、朋友、同事和企业能紧密合作，我有信心我们可以一起带来正面的影响。”

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