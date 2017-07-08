李总理与美国总统特朗普首次会晤

我国总理李显龙与美国总统特朗普星期六在德国汉堡出席二十国集团（G20）领导人峰会时在场边会晤。

这是特朗普今年1月就职以来，首次与李总理会面。率先发言的特朗普称美国与新加坡的关系非常密切，而且预料可以在多方面有非常好的合作事项。

他说：“我们现在的关系已经非常重要，下来应该会更为重要。”

李总理则回说，新加坡与美国已经有很多合作事项和计划等，他也期待下来有更多合作交流。特朗普对此回应：“很好”。

两国领导人在去年12月2日和今年4月30日通过电话。李总理去年12月除了恭贺特朗普在美国总统选举中胜出，也邀请特朗普与家人访问新加坡。

今年4月30日，特朗普致电李总理，两人在在电话中肯定新美两国深厚和持久的友谊，也期待在“不久的将来”就能见面。

美国白宫上月29日介绍特朗普总统对波兰和德国展开访问的行程安排时透露，特朗普将与多名国家领袖会面。主持记者会的国家经济委员会主席加里科恩当时说：“有些领导人是我们见过的，有些是第一次会面。无论是经贸关系、防务关系或其他种种原因，这些都是对我们来说重要的国家，所以我们将与他们会面。”

特朗普将出席今年11月在越南河内举行的亚太经合会议（APEC）、在菲律宾举行的亚细安—美国峰会，以及东亚峰会。

免费试阅14天