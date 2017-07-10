拟议中网络安全法案今天起征询公众意见

（联合早报网讯）拟议中的网络安全法案将给予网络安全局在发生攻击时能够介入调查的权力，必要时能向受影响单位要求提供事故报告及其他关键信息，避免攻击作出进一步伤害，并防止类似事件再次发生。

法案一旦生效，网络安全总监（Commissioner of Cybersecurity）可授权网安局人员展开调查，无视执法人员指示或不配合调查的公司或单位将依据法律被处罚。网络安全总监一职将由网安局局长担任。

网安局今天起至8月3日，公开征询国人对网络安全法案（Cybersecurity Bill）的看法。法案将建立起能够监督及维护我国网络安全的框架，有效降低网络威胁的风险，并确保我国能够更好地对付网络攻击。

网安局局长许智贤指出，我国目前的做法是在发生网络攻击后采取行动，但新的法案将允许当局预先做好准备，在事故发生前提高安全水平。

拟议中的网络安全法案将集中在四个方面，分别是应付网络安全威胁和事故、维护关键信息基础设施、促进信息的分享以及管制网络安全业。

有兴趣深入了解网络安全法案的草案内容，可上网安局https://www.csa.gov.sg/或民情联系组网站www.reach.gov.sg阅读详情。

想提意见或反馈的公众，可在8月3日前把意见电邮到csa_cs_bill_feedback@csa.gov.sg。

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