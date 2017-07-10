SMRT预计几周内为南北线新列车信号系统提供新补丁

（联合早报网讯）SMRT团队仍在解决地铁南北线新列车信号系统出现的磨合问题，当局预计接下来几周为系统提供新补丁，希望届时能够顺利实施。

业者SMRT与陆路交通管理局和新系统供应商泰雷兹（Thales）自5月底在南北线平日全天试用新系统，看它是否能够承受平日明显较高的乘客量及更频密的列车服务。自全天测试展开后，该线出现至少三次大型故障，包括上个月28日时大士西延长线和南北线地铁在傍晚高峰时段出现列车服务中断的情况。

SMRT地铁执行董事李遴伟今天在博客发帖文指出，若只在周末或工程时间测试新系统，南北线就需要几年才能完全转换到新系统，因此当局必须在全天，包括平日高峰时段展开测试。“另外，南北线每天有大约200万乘客人次，为了进行系统检查将地铁线延长关闭也不实际。”

李遴伟指出，SMRT团队碰上问题时会系统记录并展开调查，之后再与陆交局和泰雷兹合作找出能够纠正问题的硬件及软件解决方案。

他说：“当局在展开平日测试后就碰到数个影响列车服务的软件问题。与陆交局和泰雷兹联合调查后，我们找出了根本原因，并且在等待泰雷兹修复软件时采取其他变通方法。”

李遴伟也透露，SMRT会在实验室彻底测试每个软件更新，也会在工程时间在轨道上测试系统，之后在列车服务时间实施。“这些修复需要几周才能完成。”

当局也将安全视为至关重要，李遴伟指出，信号系统像似命令和控制系统列车的大脑。“我们会微调信号系统，确保系统能准确追踪所有列车的确切位置、速度及刹车距离。这会需要一点时间，不过我们不会忽略任何安全方面。”

免费试阅14天