2017年讲华语运动正式启动

第38届讲华语运动今天正式开锣，今年的活动围绕“讲故事、说故事”，其中亮点是首次举办的《我的故事》华语演讲比赛，为青少年提供分享自己故事的舞台，加强华语表达和演讲能力。

今年的讲华语运动延用“华文华语，多用就可以”的标语，活动今天在新加坡华族文化中心举行推介仪式。文化、社区及青年部长傅海燕为活动担任主宾。

傅海燕致词时说：“华文华语和我们华族文化是息息相关的。掌握华语正是了解华族文化、体验华族文化精髓的关键。通过华语，我们能深入了解与鉴赏新加坡特有的华族历史与文化，加深对国家的认同感。”

她强调，每个人都能为推广华文华语尽一份力。

“推广华语理事会开拓了许多新的管道，通过民间的力量，带领更多人参与推广华语的应用。我想借此机会，呼吁更多华社团体、家长、老师或是任何公众一起推行讲华语。”

推广华语理事会和午言媒体首次联办的《我的故事》华语演讲比赛总决赛将在来临星期六（15日）举行。入围总决赛的12强参赛者将自身故事和经历，争夺总冠军荣衔。

今年的第五届讲华语运动亲子才艺比赛，继续鼓励家长与孩子一起应用及学习华文华语，以他们的儿时趣事和记忆创作属于他们自己的故事。优胜者已在上个月脱颖而出。第六届讲华语运动亲子才艺比赛明年1月开始接受报名。

推广华语理事会主席萧作鸣说：“无论任何场合，比如在家、在工作岗位上、或是在学校里，华语都是非常实用的。讲华语运动深信通过让国人沉浸在讲华语的氛围里，能让他们有更多接触及使用母语的机会。今年，许多家长、学生及青少年通过参加了由运动及我们的合作伙伴主办的活动，对母语更感兴趣。这让我们非常欣慰。”

讲华语运动今年的合作伙伴还包括实践剧场、晚晴园 －孙中山南洋纪念馆、新加坡传统艺术中心、义安理工学院及满满通。

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