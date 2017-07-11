今天开盘后可关注的股票

（联合早报网讯） 美国股市周一在科技股的带动下大体收涨，道琼工业指数微幅微跌0.03％；标准普尔500指数收高0.09％；纳斯达克指数收涨0.38％。

新加坡海峡时报指数昨天起17.34点或0.54％至3246.35点。全场成交量18亿7680万股，总额8亿5760万元。上升股249只，下跌股193只。

今天股市开盘后值得关注的股票如下：

１．达派控股（Dapai Holdings）无法达到新加坡交易所的上市条例，被新交所下令除牌。由于公司必须为股东提出合理的除牌脱手献议（exit offer），新交所将延长公司提出献议的期限，公司必须在7月10日以后的一个月内提呈献议书。

该股可继续交易至8月10日5时零5分，在这之后，交易将暂停直到现金脱手程序完成。

2.新加坡高等法院昨天批准Swiber控股司法管理人（Judicial Manager）的申请，允许他们延后对债权人发出建议书和召开债权人会议至10月21日。法院也延长公司接受司法管理的庭令有效期，至明年3月21日。

3. 海峡贸易（The Straits Trading）计划在本月19日发行总额1亿5000万元的票据。这些票据将在2021年到期，票据持有人每年可获得3.73％的利息。

4. 星狮物流工业信托（Frasers Logistics & Industrial Trust）将在本月26日召开特别股东大会（Extraordinary General Meeting)，就收购澳大利亚七个房地产项目进行讨论和表决。

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