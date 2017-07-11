捷星航空使用平板电脑缩短搭客登机手续时间

（联合早报网讯）捷星航空地勤人员将随身携带平板电脑为搭客服务，这项新服务与当局提供的自助办理登机手续设备相辅相成，估计能将搭客办理手续的时间缩短高达40%。

这些地勤人员目前可随时随地为搭客购买额外的行李空间以及检查签证等重要文件，不久的将来也能为他们办理登机手续、更换航班或在航班延误时提供援助。

捷星航空（Jetstar）今早在樟宜机场第一搭客大厦正式推出这项Max机场服务。这是本地首家提供这类服务的航空公司。

捷星亚洲航空总裁帕苏帕帝（Barathan Pasupathi）指出，Max机场服务给予地勤人员直接协助搭客的机会。“我们相信这项新服务会受到搭客的欢迎，特别是行李或航班预定遇到问题的搭客。”

除了Max机场服务，捷星航空也提供一系列自助设备缩短搭客办理登机手续的时间。当局自今年5月在第一搭客大厦提供30台办理登机手续亭和20个行李托运机，整个过程完全自助。

目前有大约70%乘客使用这些设备自行办理登机手续。帕苏帕帝指出，这些自助设备估计能将搭客办理手续的时间缩短高达40%，搭客只需两三分钟就可完成整个手续过程。

捷星航空今天也宣布与新翔集团（SATS）签订合约，下个月起为搭客提供更多餐饮选择。

新翔集团总裁洪纪元（Alex Hungate）指出，除了能够购买更多配合最新餐饮趋势和特别季节的餐饮选择，搭客也可在购买餐饮与免税物品配套时享有折扣。

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