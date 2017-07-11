德国西门子公司在我国成立跨领域数码化中心

德国电子巨头西门子（Siemens）在本地成立全新的数码化中心，除了助发展公司本身业务的数码能力，也将同大学及其他公司合作，展开大规模数码研发项目，推动我国及东南亚区域数码化。

该中心的成立获得了经济发展局（EDB）的支持，这也是西门子全球首个聚集多个领域数码专才的数码化中心。

位于麦波申路西门子新加坡总部内的“数码化中心”（Digitalization Hub）今午举行推介仪式，到德国进行访问并出席二十国集团（G20）领导人峰会的李显龙总理也通过直播连线从西门子于德国的总部参与活动，贸工部长（工业）易华仁则在本地以嘉宾身份出席。

该中心将聚集数据科学家、软件工程师，以及城市基础设施和医保等领域的专才，一同研发与测试适用于不同业务的数码方案。

西门子透露，初期将有60名数码专才负责中心的运作，而公司计划于2022年将人数增至300人。

随着数码化中心的成立，西门子今天也同新加坡能源集团（Singapore Power）、新科电子（ST Electronics），以及南洋理工大学签署合作协议，展开大规模数码研发项目。

数码化中心将与新加坡能源集团合力为我国与区域开发智能电网和城市微电网等解决方案，也会同新科电子研发城市交通方案。南大则会与中心合作分析校园建筑的数据，以探究如何优化资源的使用率。

目前身在德国的李显龙总理通过直播连线，参与了本地西门子数码化中心的推介仪式。

李总理在德国为推介仪式现场连线致词时指出，早在1908年便于本地设立公司的西门子选择我国为数码化中心的全球首创地，反映了该公司对我国长久合作关系的信心。

李总理也说，如同西门子数码化中心般的项目将有助我国迈向“智慧国”愿景。

他说：“我国已建立了强大的数码基础设施，希望企业可在新加坡良好且获政府支持的环境下，先试行各种创新方案，之后再扩大到区域及全球。”

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