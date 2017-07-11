李显龙总理：小国要捍卫自身利益和竭力为世界做出贡献

（联合早报网讯）捍卫自身的利益和竭力为世界做出贡献，这两者之间并不存在矛盾，反而相辅相成，是小国不向命运妥协的最佳诠释。李显龙总理认为，新加坡作为小国，如果能与其他小国，乃至大国推进共同事业，既能保障小国自身的利益，也能在国际舞台上扮演一定角色。

李总理上周五在德国汉堡出席二十国集团（G20）峰会的工作午餐会时说，幅员较小的国家尤其需要团结一致，确保他国听到小国的集体声音，以取得共同利益。他星期一接受随行本地媒体访问时，进一步阐明小国可扮演的角色，以及小国出席G20等多国峰会的重要性。

他说：“基本上，我们不存在任何幻想，这是个危机四伏的世界，有大国也有小国。新加坡是小国，我们须接受这个现实。与此同时，我们必须保障我们的利益，并竭力为世界做出贡献。这两者听起来有矛盾，但我认为它们是相辅相成的。我们必须清楚知道现实，但这并不代表要向命运妥协。”

新加坡本次是以联合国环球治理组织（Global Governance Group，简称3G）代表的身份受邀出席G20峰会，3G是个由30个中小国家组成的非正式组织。

李总理说，不论是与3G里的小国，还是与G20集团里的大国合作，新加坡都能在做出贡献的同时，保护和推进自身的利益。

李总理认为，发生与新加坡相关的重要课题时，新加坡有责任突出问题并加以应对。“尤其是涉及我国安保、安全或基本利益，如新加坡遵守国际法或支持和平解决纠纷的立场时，新加坡绝不能低调地不表明立场，以为没人会察觉，而这也是新加坡应该有的外交政策。”

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