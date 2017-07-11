新加坡驻美大使回应《纽约时报》：新加坡没有陷入国家危机

新加坡驻美国大使米尔普里回应《纽约时报》有关建国总理李光耀故居争端的报道，指文章将李光耀故居的去留问题与政府合法性挂钩是“荒谬”的说法。

《纽约时报》于本月4日刊登一篇题为“李光耀故居争夺战演变成新加坡国家危机”的报道，该文章称李光耀子女之间的纠纷不仅破坏了新加坡的形象，也演变成一场国家危机，将纠纷定性为“令外界质疑这个岛国的治理情况，质疑执政党连续58年统治的基础，以及这个国家选择领导人的方式”。

米尔普里（Ashok Mirpuri）今天致函《纽约时报》回应时指出，新加坡并没有因为李家争端而陷入国家危机。《纽约时报》也刊登了米尔普里回应的部分内容。

他说，李显龙总理在弟妹李显扬和李玮玲提出滥用职权等指控后，在国会上发表完整声明，澄清他已回避参与政府处置李光耀故居的决策，并在继承故居后将房子脱售给李显扬，对故居的处置问题“再也没有利益和影响力”。米尔普里说：“没有国会议员在辩论中指总理犯下不当或非法行为，也没有人提出具体证据支持李总理弟妹的含糊指控。新加坡没有陷入国家危机。”

《纽约时报》报道访问了李显扬长子李绳武、本地学者和博客作者等人士。李绳武谈及纠纷时称欧思礼路38号给予了人民行动党合法性，是一个“与他们有着独特联系的象征”。

根据外交部提供的米尔普里完整回应，米尔普里也对于《纽约时报》报道有失平衡表示不满。

他说：“令我惊讶的是，《纽约时报》在撰写报道之前，没有征询李显龙总理或新加坡政府的观点。”不过，《纽约时报》并没有刊登这部分内容。

免费试阅14天