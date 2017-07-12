黄志明：航空领域须关注与加强保安

在推动航空业发展的同时，该领域也必须加强航空保安能力，以对抗民航业所面对的恐怖袭击和网络袭击等威胁。

教育部长（学校）兼交通部第二部长黄志明今早出席由新加坡民航学院举办的第六届"世界民航首长论坛"，并在致词时发表以上看法。

他指出，全球航空业有巨大的增长潜能，但要实现潜能，航空领域须适时及有效地克服当前挑战，而其中一个便是恐怖袭击和网络袭击的安全威胁。

他以去年土耳其和比利时机场的恐怖袭击，以及最近Petya勒索病毒影响机场电脑系统等事件为例，呼吁航空领域“须更关注航空保安”，确保乘客安全。

他说，在加强航空保安能力方面，人力资本的开发以及知识的共享将是关键，因此我国将继续扩大与国际民航组织（ICAO）的合作，一同开发航空保安培训课程。

黄志明今早与国际民航组织理事会主席阿利乌（Olumuyiwa Benard Aliu）签署了新加坡—国际民航组织领袖和管理培训合作谅解备忘录（附件二），共同为民航界总干事（director-general）级人员策划及开办两天的航空保安课程。

课程开发后将于明年至2020年在全球各地举办七次。

此外，黄志明也指出，民航业需要有稳定的监管环境才能蓬勃发展。

他说：“航空公司必须有保证，能在平稳可靠，并有合理及可预测的政策与条规的环境下运作，突然且毫无解释的政策改变会给航空公司带来不确定性，导致航空服务效率降低，也会限制长期投资。”

黄志明也说，国际民航组织在应对航空业挑战方面扮演重要角色，而新加坡会继续为该组织的工作给予支持。

另一方面，新加坡民航局今早也和新加坡科技设计大学（SUTD）签署谅解备忘录，在研究、创新与人才培养方面展开合作。

研究的范围包括航空交通管理的课题，研究成果将会公开与各国政府、国际组织以及航空业界分享。

为期三天的世界民航首长论坛从昨天开始举行，今年吸引了来自80多个国家的超过160名代表出席，是论坛自2003年举办以来参与率最好的一次。

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