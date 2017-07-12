陈清木对保留选举裁决提出上诉

高庭上星期五裁定国会有权选择从哪一任前总统开始算起来启动保留选举，选择也不必局限于前总统是民选与否。陈清木医生就此裁决提出上诉。

参加上届总统选举的陈清木医生（77岁）星期三通过私人助理回答《联合早报》询问时说，他交由律师代表提出上诉。由于总统选举定于9月举行，所以相信最高法院上诉庭将尽快审理陈清木的上诉。

高庭法官裁定国会今年修正总统选举法令，把前总统黄金辉列为启动“保留选举”机制的第一任总统，“并非不合法或无效或有违宪法”。

法官指出，国会大可如陈清木所要求，从首位民选总统王鼎昌开始计算，或者把王鼎昌之后的任何总统列为启动保留选举的第一任，但国会同样有自由从黄金辉的任期开始计算。

去年11月国会通过修宪法案，对总统选举制度作出多项修改。其中一个重要的改变是，政府推行“保留选举”机制，即若最近五届的总统中都没有某个种族的代表，下一届总统选举就保留给该族的候选人。

政府决定由首位行使民选总统权力的黄金辉，为计算启动“保留选举”的第一任总统。黄金辉过后的历任民选总统依序为王鼎昌、纳丹（两任）和陈庆炎总统。由于我国过去五任总统都不是马来族，所以下届选举保留给马来族群的候选人。

这意味着参加上届总统选举的陈清木医生，无法角逐今年9月的总统选举。这名人民行动党前议员在2011年的总统选举四角战中，微差败给陈庆炎博士。去年3月，在政府委任宪法委员会检讨改进总统制度之际，陈清木率先宣布有意参加来届总统选举。

陈清木通过CR拉惹高级律师在今年5月入禀高庭，促法官裁定计算启动保留选举的首任总统应是由新加坡人民选出并任期达六年的总统，因此总统选举法令修正后从黄金辉开始计算是不合法及无效的。

不过，他的诉求失败。

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