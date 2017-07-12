网络健康社区援助平台正式推出

总理公署部长兼内政部、国家发展部第二部长李智陞今午在“青年课题研讨会”上正式推出网络健康社区援助平台“Help123” 及全国青年社工职能框架。

网络健康社区援助平台“Help123” （Cyber Wellness Community Support Platform）是本地首个为针对青年网络健康问题而设的一站式网络平台。这平台是由国家福利理事会推出，新电信集团为战略性伙伴。飞跃社区服务与触爱青年服务部则负责提供平台上的服务与内容。

青年、家人与教育者可通过平台所提供的网络聊天服务、电话或电邮，向专业辅导员询问网络问题，并得到合适的援助。平台也将提供更多有关普遍网络问题如网络霸淩的资料。

李智陞致辞时说：“网络霸凌与过于沉溺于网络的事件越来越普遍，并会导致更严重的问题如荒废学业、缺乏自信心或忧郁症等。虽然目前社区里已有相关的援助服务，但家长和青年本身或许并不清楚该到哪里去找这些资源。”

此外，全国青少年工作技能框架（National Youth Work Competency Framework）也在今午正式推出。新框架主要是帮助青年社工提升职业技能，并规划出职业进展及培训路线图。这个框架是由中央青少年指导署（Central Youth Guidance Office，简称CYGO）和国家福利理事会联合推出。

社会及家庭发展部也在研讨会上庆祝辅导计划（Guidance Programme）和正途引导计划（Streetwise Programme）成立20周年。

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