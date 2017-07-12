71人获颁公共服务委员会奖学金

今年共有71人获颁公共服务委员会奖学金，包括八名获颁首批工程奖学金的得主。



主管公共服务的副总理兼国家安全统筹部长张志贤今天在 公共服务委员会（Public Service Commission，简称PSC）奖学金颁奖礼上为奖学金得主颁奖。他在致辞时指出，公共服务体系必须持续深化工程和数码等领域的技能，才能有效解决这些方面的挑战，让国人从新的增长机遇中获益。



张志贤强调，我国有必要培养更强壮的工程领导核心。他也指出，我国需要更多精通数码科技等领域的公务员，以进一步提升人民生活水平。



张志贤以实现智慧国愿景为例说：“精通数据和网络安全的官员可以帮政府机构更好应对网络袭击威胁，制定政策和措施，帮新加坡人从数码科技进步中获益。”



公共服务委员会去年12月宣布设立公共服务委员会工程奖学金，培养数理工科（STEM）领域的领袖，加强我国工程领域的领导水平。



今年获颁公共服务委员会奖学金的71名得主中，报读数理工科的就占17人或近四分之一。他们当中，有八人获颁工程奖学金。

工程奖学金得主将派往国防与安全、资讯通信与科技及智能系统，及基础设施与环境三个工程领域服务，从中加深知识技能，成为各自工程领域的专才。



张志贤说：“这将为公共服务领域增添可贵的高科技经验，提升我们的能力，应对国防科技、智慧国、气候变化和科学领域的复杂挑战。”

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