南大蝉联QS全球50所顶尖年轻大学榜首

（联合早报网讯）南洋理工大学在一项世界顶尖年轻大学排行榜上，第四度蝉联冠军。

国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds（简称QS）今天公布最新的全球50所顶尖年轻大学（QS Top 50 Under 50）排行榜成绩。

今年占据排行榜首六个名次的大学，来自新加坡、香港和韩国，与去年的情况相似；南大连续第四年“引领群英”。这六所大学都是着重科学、科技、工程及数学（STEM）领域研究的大学。

香港科技大学排名第二；韩国科学技术院则排行第三。澳大利亚有最多大学榜上有名，50个名次当中占据了九个。

南大是凭国际雇主和学者对它的评价、多元化的学生人口和教职员团队，以及论文引用数量等方面的表现，维持榜首位置。对于南大四度蝉联这项排名榜首，南大校长安博迪教授（Bertil Andersson）表示荣幸。

“南大不仅逐渐巩固它作为世界顶尖年轻大学的地位，我们在QS全球大学排行榜中也跃升至第11名，差一个名次就进入世界十强。南大会继续将提升教学、研究和创新项目的素质，视为首要任务。”

QS上个月公布2017/2018年度全球大学排行榜，南大攀升两级，首次超越新加坡国立大学，排第11名。国大则在这项排行榜上排名15名。

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