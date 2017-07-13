SMRT地铁息税前盈利锐减

（联合早报网讯）SMRT企业发布私有化后的首份地铁业绩与运作报告，在截至今年3月底的2017财政年里，由于车资下调影响营收，加上营运开支因维修开销增加而明显提高，导致SMRT地铁的息税前盈利（EBIT）锐减七成，息税前盈利率也从2016财年的11％至12％降至仅3.5％。

这也是地铁新融资框架去年10月生效后的首份SMRT地铁业绩报告。陆路交通管理局早前按照此框架，以约10亿元向SMRT购买地铁营运资产，SMRT每年则须支付一笔执照费。一年的息税前盈利率（EBIT margin）也定在约5％，如果高于5％，就得付较高执照费，把多出盈利拨给陆交局。

SMRT去年10月31日在新加坡交易所除牌，成为淡马锡控股的独资子公司。

根据公司提供给《联合早报》的数据，SMRT地铁在2017财年的收入下降2.5％，达7亿9100万元。这主要是因为公共交通整体车资在2015年底和2016年底分别调低1.9％和4.2％。

SMRT地铁的营运开支则增加6.9％，达7亿8500万元。其中，它投入在地铁维修与保养方面的开支，占了地铁车资收入的51％，高于2016财年的45％。

40页的SMRT地铁业绩与运作报告也详细列出各项系统翻新工程的进度，以及各项改善乘客服务的措施。

SMRT总裁兼首席执行长郭木财日前接受《联合早报》专访时说，SMRT私有化后，其实没有义务公开账目，但考虑到公众利益，公司决定保持透明，持续披露有关地铁业务的数据。今年较迟时候也会发布整个集团的企业报告。

“公众可看到我们并没有赚钱，或有很高的息税前盈利率。事实上，为了达到加强系统可靠性的期望，公司在财务上面对很多压力。”

谈及私有化后的转变，他说：“我们继续高度重视地铁可靠性和提升乘客服务，私有化后，更加侧重于这方面，因为我们不再需要为面对短期盈利压力而分心。”

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