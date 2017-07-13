郭木财：南北线新信号系统数月内有望稳定

（联合早报网讯）地铁南北线的新列车信号系统在过去一个多月来，多次引发地铁延误事故，当局已找出问题所在，下来工程师为系统提供新软件“补丁”后，新信号系统可望在几个月内稳定下来。

SMRT总裁兼首席执行长郭木财日前接受《联合早报》访问时说，当局已找出导致南北线信号故障的问题所在，并已确认出有关的软件缺陷（bug）。

工程师将在下来一到两个星期为信号系统提供新的软件“补丁”（patch），以修补有关缺陷，解决及纠正之前发生的所有问题。

他说：“我们将让新的软件补丁稳定下来，估计这需几个月的时间，一些（外国）经营者之前告诉我们，（过渡到新信号系统）需要一整年，我们从5月28日开始（在平日全天试用新系统），至今有六个星期，希望下来几个月系统会稳定下来，我知道这听起来相当久，但系统应该会越来越稳定。”

陆路交通管理局和SMRT是在3月28日起，在深夜南北线结束服务前最后一小时里试用新信号系统。有关测试自4月16日扩大到每个星期天全天进行，5月28日起则全面扩大到平日。

过去一个多月里，南北线发生至少三次影响较严重的列车延误事故，上一次是在6月28日。仍使用旧信号系统的东西线过去几天则状况连连。

郭木财指出，虽然南北线不时还会出现信号流失的问题，但系统很快就重新启动，有时连乘客也不太察觉到有问题。他也说，测试结果显示，新系统运作已开始出现稳定的迹象。

他指出，其他城市的经验显示，要为一个穿行中的地铁系统启动新信号系统是非常艰巨的挑战，再加上南北线使用四种不同型号的列车，信号系统须与具备不同运作特性的列车连接，而且部分南北线使用高架轨道，下雨时会影响列车准确刹车的能力。

“希望乘客能继续给予耐心和谅解，所有地铁系统要在列车照常运作的情况下，引进新信号系统都得经历这样的痛苦。”

基础建设统筹部长兼交通部长许文远昨晚也在面簿贴文说，提升信号系统的工程很复杂，特别是南北线已试用新系统，但东西线却仍在使用旧系统。

他说：“我们得非常小心处理两套运作中的系统，有时测试出现一些故障，导致乘客不方便，但我们有信心南北线的系统不久就会稳定下来，在这之后，我们可专注于提升东西线的系统。”

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