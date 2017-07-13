金鞋停车场将重新发展为综合项目

（联合早报网讯）

凯德集团（CapitaLand）、凯德商务产业信托（CapitaLand Commercial Trust）及三菱地产亚洲公司（Mitsubishi Estate Asia） ，将共出资18亿2000万元把金鞋停车场（Golden Shoe Car Park）重新发展成综合项目。

这个综合项目包扩办公楼、服务公寓和零售空间。

根据今早发表的联合文告，这三家机构将成立Glory办公楼信托和Glory服务公寓信托，分别拥有这个综合项目的办公楼和服务公寓。

凯德集团和凯德商务产业信托将各持这两个信托45％的股权，三菱地产则会持有10％的股权。

重新发展金鞋停车场的费用预计达到18亿2000万元，三个合资伙伴将按所持股权比例出资。

综合项目楼高280公尺，有51层楼，完工后将会是莱佛士坊最高的建筑之一。

该项目包括29层A级办公空间，净可出租面积（net lettable area）达到63万5000平方英尺。此外，还有共299个单位的服务公寓、五层楼停车场和1万2000平方英尺的零售空间。

金鞋停车场位于莱佛士坊马吉街（Market Street），共10层楼高，可租用面积达4万7000平方英尺，包括1053个停车位以及零售和办公空间。

免费试阅14天