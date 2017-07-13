今天开盘后可关注的股票

（联合早报网讯） 美国股市周三受到美国联邦储备局将缓慢升息的消息提振，三大股指纷纷报捷。

道琼工业指数收高上升0.57％至2万1532.14点，创下收盘高位纪录。标准普尔500指数上升0.73％至2443.25点；纳斯达克指数收涨1.1％至6261.17点。

新加坡海峡时报指数昨天收报3208.91点，跌0.31％或9.89点。全天共有210只上升股对208只下跌股，交易量超过21亿股，交易额超过11亿元。

今天可关注的股票如下：

1. 两只db x-trackers挂牌基金DBXT MSCI Emerging Markets和MSCI Asia Ex Japan Index，今早要求停牌。这只挂牌基金将在8月24日除牌。

2. 普洛斯（Global Logistics Properties）和谢美丽控股（Mary Chia Holdings）今早要求暂停交易，以便在稍后发布消息。

3. 红木信托（ESR REIT）截至今年6月30日的第二季房地产净利（net property income）同比下跌9.2％至1920万元。总收入同比下跌2.2％。

4. 日本烟草（Japan Tobacco Inc）澄清，近来新闻报道关于公司收购菲律宾烟草公司Mighty Corporation的消息，并非由公司公布，但公司证实正在同Mighty Corporation商讨收购事宜，并会在适当时候公布更多详情。

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