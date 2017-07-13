政府将为弱势孩童设立四家小型儿童院

为了让受过创伤的弱势孩童得到妥善的照顾，社会及家庭发展部将为他们专设四家小型儿童院，同时在未来四年内投入700万元，进一步培训照顾这群儿童的专才。

社会及家庭发展部长陈川仁今早在改造及保护会议上致辞时分享了政府将如何更好地照顾需要离家关护（out-of-home care）的弱势儿童。

除了宣布设立另外四家小型儿童院，社会及家庭发展部自去年起已开始和社会服务学院合作推出住宿护理培训框架，并改良了员工培训内容，以便加强他们的能力，更好地照顾有更多需要孩童。

社会及家庭发展部在未来四年投入的700万元也将确保所有提供住宿护理的员工获得更完善的训练。

截至今年5月，本地有约1100名弱势孩童和少年受到离家关护。这些孩子可能是因为父母过世、被虐待、抛弃或忽略等，无法与原生家庭住在一起。

目前，本地提供的两项主要离家关护是寄养（foster care）和住宿护理（residential care）。

此外，为了提升本地住宿护理领域专业，社会及家庭发展部将以将让儿童接受住宿护理为最终途径，检讨本地照料弱势孩童的现有水准。

该部门也会将更多需要的孩童纳入考量，改善照料弱势儿童的水准，尽可能确保这群孩童可以及时及安全地与家人团聚。

免费试阅14天