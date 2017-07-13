美国科学家苏雷什明年起出任南大新校长

（联合早报网讯）美国知名科学家、工程师兼企业家苏布拉·苏雷什博士将出任南洋理工大学第四任校长，取代即将在明年卸任的校长安博迪教授。

南大今天下午通过文告宣布这项消息。苏布拉·苏雷什（Subra Suresh）原任美国卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University）校长，担任四年的校长后上个月30日离开这个岗位，将从明年1月1日起出任南大新校长。

现年61岁的苏雷什出生于印度孟买，现为美国籍材料科学家。他拥有印度理工学院马德拉斯分校一等荣誉学士、美国爱荷华州立大学硕士，以及在两年内考获麻省理工学院机械工程博士学位。

2010年，苏雷什由时任美国总统奥巴马亲自提名为国家科学基金会会长，也是唯一当选美国科学院、工程院和医学院院士的大学校长。他也获颁全球多个大学颁发的12个荣誉博士学位，包括中国浙江大学、瑞士洛桑联邦理工学院、英国华威大学等。

过去25年，苏雷什与新加坡有过许多高层次交流，包括曾担任国家科技局等多个政府机构的顾问。他也曾代表麻省理工学院在2006年协助成立“新麻联盟科研中心”（Singapore-MIT Alliance for Research and Technology, 简称SMART），过程中与新美研究人员紧密合作。

免费试阅14天