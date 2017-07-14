今天开盘后可关注的股票

（联合早报网讯） 美国股市周四收高，道琼斯指数连续两天创下历史最高收盘记录。美国联邦储备局主席耶伦在第二天国会证词中重申鸽派立场，大大提振股市。

道琼斯指数涨0.10％，收报21，553.09点；标普500指涨0.19％，报2447.83点；纳斯达克指数上升0.21％，报6274.44点。

新加坡海峡时报指数昨日闭市报3235.67点，回升0.83％或26.76点，全场股市的整体交易量增至23亿8000万股，交易总值则减至约10亿9800万元。上升股有255只，下跌股则为198只。

今天股市开盘后值得关注的股票如下：

1. 顺联控股（Soon Lian Holdings）的独资子公司顺联五金（Soon Lian Hardware），于本月12日以2300万元脱售公司位于大士的两层楼厂房给M Metal公司。

2.美容瘦身集团谢美丽控股（Mary Chia）今天要求恢复交易。公司昨天暂停交易，以公布新加坡国际仲裁中心的一项裁决。其子公司违反合资协议，须赔偿日本合资伙伴Slim Beauty House Co.总共约554万元的损失和成本，并且双方必须采取步骤把日本合资公司清盘。

3.特毅国际（TEE International）将在本月31日召开协议安排（Scheme of Arrangement）会议，商讨公司脱售给Oscar Investment的事宜。

4.联盟矿产（Alliance Mineral）今早要求停牌，公司表示需要更多时间准备发布内部关于澳大利亚西部的巴尔德山（Bald Hill）项目的消息。

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