家事司法法庭推出网上申请系统

（联合早报网讯） 家事司法法庭推出全新的网上申请平台，有需要的公众如今可在家中准备个人保护令和赡养费申请表格，并到社区里制定的的家庭服务中心或家暴中心提出申请，无需再到法庭办理申请手续。

现有的个人保护令和赡养费纸质系统将全面被新电子系统取代，除了简化申请程序，也有助加速这类案件的审理过程。

名为家事申请综合管理系统（integrated Family Application Management System，简称IFAMS）的新系统，今天在家事司法实务论坛正式推出。

大法官梅达顺在论坛上为新系统主持推介仪式时说，为确保家事司法系统与时并进，家事司法法庭将致力利用科技简化现有程序，并且把一些程序转移到社区内，全新的IFAMS有助为这项转型垫下基础。

全新的家庭保护中心也在活动上正式推出。除了在社区内完成个人保护令申请程序，公众也可在位于家事司法法庭一楼的中心获得一站式服务，无需再到法庭一楼至四楼的多个办公室分别完成注册、与辅导员面谈、付费等程序。

由家事司法法庭、社会及家庭发展部，及新加坡律师公会联合举办的第四届家事司法实务论坛于高等法院举行。约350名家庭法律师、政策制定者、社工，及心理卫生专业人士到场参与活动。

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