陆交局初步调查 承托预制横梁的承材移位导致高架桥坍塌

陆路交通管理局的初步调查显示，承托预制横梁的承材移位。

这项工程是由胡金标建筑私人有限公司（Or Kim Peow Contractors (Pte) Ltd）承包，于去年第一季展开，预计2020年首季竣工。

工程主要是建造单向高架桥，从淡滨尼快速公路（樟宜）衔接到西向的泛岛快速公路和樟宜东路上段，共有两条车道。

陆路交通管理局发文告说，事发时，有11名工人在坍塌的建筑结构上工作。在事故中死亡的一名工人来自中国，受伤的十名工人中，七人来自孟加拉，三人来自中国。伤者被送往樟宜综合医院治疗。

初步调查显示，承托预制横梁的承材移位。

陆交局局长鄞云斌在今早的一个活动上受访时说，作为预防措施，该局今早已指示旗下所有道路和地铁建造工程检讨安全措施和程序。陆交局工程师和人员及承包商也在场协助民防部队和警方。他说，陆交局将调查事故发生的原因，也会协助人力部的调查。

文告中说，陆交局工程师、承包商和其他人员正在现场，与新加坡民防部队和警方控制现场情况。陆交局也已着手对事发原因展开调查，检查是否有急需处理的安全疏失或安全漏洞。

为此，陆交局也指示专业工程师，对受影响建筑结构的设计和建筑品质进行详细调查。该局也正在配合人力部的调查。

为了驾车者安全，这条支路在工程进行时关闭。倒塌的预制横梁散落在支路上，导致车辆无法通行。

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