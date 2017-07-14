调查：本地青年为身为新加坡人感到骄傲

一项针对青少年进行的调查结果显示，本地青年为身为新加坡人感到骄傲，会在国家陷入危机时竭尽所能给予国家支援，与国家共进退。

全国青年理事会于去年10月至12月针对3531名介于15至34岁，来自各种背景的国人进行了关于志向、价值观、社交等课题进行了调查，并于今天公布了结果。

被问及为了这一代和小一代人，是否赞同自己在国家发展过程需要尽一份力，受访青年累积的平均积分为3.31，满分为4分（4分为强烈赞成）。因此，结果显示受访青年高度赞同这个观点。

在是否以自己为新加坡人感到骄傲的课题上，受访青年累积的平均积分为3.37，显示新加坡人的身份他们引以为豪。

而身处多元种族的新加坡及日趋全球化的社会，本地青少年也跟上全球化步伐。

去年的调查结果显示，分别有60%和45%的青少年有其他种族和国籍的朋友。

调查结果也显示，青年们将拥有自己的房子、维持坚实的家庭关系、掌握新技能和知识、事业成功和赚很多钱视为五大最重要的人生目标。

但尽管维系家庭关系对受访青年而言很重要，但越来越多青年没有将婚姻视为人生的必要事项。

与2010年，18%认为最好不要结婚或没必要结婚相比，2016年的调查结果显示，有这个想法的青年增至33%。

另一方面，去年的调查也增设了针对韧性以及应对人生挑战的自信心这个课题。

15岁至34岁的青年在上述课题上平均累积的积分介于3.23至3.34分，满分为5分。这显示，本地青年在应对人生挑战时，并非完全自信满满。

免费试阅14天