南北线新信号系统今天凌晨更新软件

地铁南北线在今晚列车结束服务后，将为新的列车信号系统进行软件更新，以解决及纠正之前发生的磨合问题，让新信号系统稳定下来。

陆路交通管理局和SMRT今天中午在记者会上说，这次由信号系统供应商泰雷兹（Thales）开发及测试过的软件更新，将解决好些过去一个多月来出现的磨合问题，预料可改善列车门与月台屏门对接的情况、轨道与列车之间的通信，以及加强信号系统的主伺服器。

陆交局和SMRT指出，在为系统进行软件更新之前，工程师已在模拟环境以及地铁结束运作后，在南北线和大士西延长线对新的软件“补丁”（patch）进行了严格测试，以减低可能对乘客造成的不便。

为以防万一，旧的信号系统将保持随时投入运作的状态，一旦有需要可暂时用回旧系统。

当局也表示，由于无法排除软件更新初期可能出现故障问题，陆交局、SMRT和泰雷兹的工程师将24小时待命，密切留意过渡情况，以及解决问题。

一旦列车服务延误，SMRT将调派更多服务人员在地铁站协助受影响的乘客。

陆交局和SMRT文告说：“如果发生故障，我们寻求公众的谅解。乘客应查询手机应用SMRT Connect和MyTransport，以及SMRT面簿和推特了解最新的列车服务情况。”

陆交局局长鄞云斌在记者会上说：“新信号系统仍需要几个月时间才能稳定下来，希望乘客能够谅解。在系统稳定后，乘客可享有较好的乘车体验。”

SMRT地铁首席执行官李遴伟说：“我们的数据显示，过去几个星期因新信号系统而引起的延误事故已有所减少。”

他也强调，近期南北与东西线发生的事故，并不是所有事故都同南北线的信号系统有关。

南北线是从3月28日开始，在深夜列车结束服务前最后一小时里试用新信号系统。有关测试自4月16日扩大到每个星期天全天进行，5月29日起则全面扩大到平日全天。

但新信号系统引发了多次列车延误事故，过去一个多月里，南北线发生至少三次影响较严重的延误事故，上一次是在6月28日。

不过，陆交局和SMRT说，6月28日的事故与新信号系统无关，而是泰雷兹工作人员在提升东西线信号系统时出现了人为错误，以致影响无线电主干网络。

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