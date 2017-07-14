医生伪造处方 罚款1万元

（联合早报网讯）医生在行医执照被吊销期间伪造处方替前妻购买减肥药，被判罚款1万元。

被告邱木光（55岁）过去曾因袭警及跟人串谋非法售卖咳嗽药水，在2014年7月至隔年7月期间被新加坡医药理事会调查行医执照一年。

2015年1月9日，邱木光在吊牌期间，拿着伪造的处方到金文泰广场购物中心的药方购买100颗Duromine药丸。Duromine含有能控制食欲的芬特明（phentermine）成分，这款药物必须获得医生开出的处方才能购得。

庭上揭露，邱木光于2013年4月至2014年5月之间，曾在位于裕廊坊（Jurong Point）的珊顿医疗诊所当带班医生。当时在同一家诊所任职的医生古曼迪离职后留下了名章，邱木光把古曼迪的名章占为己有。

2014年12月，邱木光的前妻请他帮忙购取Duromine药丸。他于是拿一张印有“百汇珊顿”的便条纸写上自己的姓名、身份证号码、药名和数量，再在上头签名和盖上古曼迪医生的印章。

他之后利用这张伪造处方成功购得Duromine药丸。药剂师事后拨电到裕廊坊诊所查询，发现古曼迪医生早已不再那工作，诊所主管跟着报警。

邱木光今天承认一项伪造文件的罪状，另一项交由法官下判时考虑。

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