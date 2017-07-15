拉维没能力付上诉保证金 放弃挑战民选总统制近期的修改

拉维律师星期六宣布，他因没能力支付上诉的2万元保证金，所以放弃挑战民选总统制近期修改的上诉。

最高法院上诉庭星期四傍晚才刚定下，审理拉维律师（48岁）针对民选总统制近期修改挑战失败的上诉日期。这名目前没执业的律师两天后，在星期六清晨约5时宣布放弃上诉。

拉维在社交媒体面簿发表贴文说，基于他没有能力支付法庭设下的2万元上诉保证金，只好让上诉申请失效。拉维最迟得在星期六提交上诉保证金，若逾期就当上诉申请失效。

法庭需要保证金来确保上诉人若诉求失败，有经济能力支付对立一方的讼费。

拉维律师今年5月入禀高庭，质疑缩窄总统候选人的资格及推行保留选举有违宪法。

国会在去年11月通过新加坡共和国宪法（修正）法案，其中一项改变是：如果连续五届总统选举，即30年内没有某个种族代表当选总统，第六届选举只保留给该族群竞选。总统大选定于今年9月举行，本届资格保留给马来族候选人。

高庭法官施奇恩今年6月判拉维不符合提出挑战的法律条件。除非涉及个人利益、蒙受特别伤害或者有严重违反法律的行为存在，否则对公共法律提出挑战的申请人就不具法律资格。换言之，公民不能单凭公民的身份，就能称他具有个人利益，有资格挑战某个条文违宪。

此外，施奇恩法官确认民选总统制度和去年的相关修宪合法通过，因此在法律上是有效的。

除了驳回拉维的申请，法官下令拉维支付总检察署6000元律师费以及2000多元的诉讼开支。

拉维不服裁决，过后提出上诉。

拉维星期四反对最高法院上诉庭提早审理他的上诉，因为他认为过于仓促，没有足够时间让他准备。不过，总统选举定于今年9月举行，所以总检察署在他入禀挑战就要求法庭提早审理本案和相关上诉。

另一名就总统制修改提出挑战的陈清木医生，他的上诉定于本月25日的那一周审理。

免费试阅14天