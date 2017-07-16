哈莉玛首次透露可能参选总统

国会议长哈莉玛首次透露可能参加来届总统选举的意向。

也是马西岭—油池集选区议员的哈莉玛（62岁）星期天上午在马西岭区的社区活动上受访时透露，她正在考虑参加9月总统选举。

自政府去年底宣布本届总统选举为首个保留给马来社群参加的选举以来，哈莉玛就被广泛视为有机会创造历史，成为我国第一位女总统。但哈莉玛过去数次受访时都没有明确表态。

哈莉玛今早松口，她说，过去这段时间有许多国人，包括她的居民也询问她的意向。她目前正在“考虑”是否要参选，也为此正在征询家人和政治同僚的意见。

她也说，担任总统是非常重大的责任，因此还需要时间考虑。她也说，她投身公共服务领域近40年，一贯的原则是为新加坡和国人服务。

对于参选意味着不再负责马西岭区，她坦言与这区居民关系密切，也由衷热爱为民服务，但也有不少居民鼓励她参加总统选举。

现任总统陈庆炎博士的任期将至今年8月31日。由于过去五个总统任期都没有马来社群代表成为总统，在修订后的民选总统制下，9月举行的总统选举将保留给马来社群候选人。李显龙总理日前也指示选举注册官在7月31日前完成修订选民名册的工作。

目前已宣布参选意愿的有第二房地产集团（Second Chance Properties）创办人兼总裁沙里马里肯（Mohd Salleh Marican，67岁），以及波旁海事（Bourbon Offshore）公司亚太区执行主席法立（Farid Khan，62岁）。

坊间盛传可能参选的马来社群人选包括通讯及新闻部长雅国博士、前国会议长阿都拉、新加坡银行首席执行长博林（Bahren Shaari），以及家乐福印度尼西亚区域主席兼总裁沙菲（Shafie Shamsuddin）。雅国和博林都已表示不会参选。阿都拉之前告诉《联合早报》：“在现阶段，我不太可能参选。”

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