今天开盘后可关注的股票

（联合早报网讯） 美国股市上周五表现亮眼，道琼工业指数和标准普尔500指数双双创下纪录最高收位，

道琼工业指数收升0.39％，至2万1637.74点；标普500指数涨0.47％，至2459.27点；纳斯达克指数上升0.61％，至6312.47点。

新加坡海峡时报指数上周五全天起51.76点或1.6％至3298.43点。全场成交量26亿7730万股，总额18亿4270万元。上升股290只，下跌股164只。

今天股市开盘后值得关注的股票如下：

1. 吉宝基础设施控股（Keppel Infrastructure Holdings）的独资子公司吉宝西格斯（Keppel Seghers Belgium），获得两份总值超过2000万元的合同，为中国的两家废料转化能源（Waste-to-Energy）厂提供垃圾焚化服务和相关仪器。

这两家公司是北京房山循环经济产业园废料转化能源厂和湖南省岳阳市废料转化能源厂，预计在2019年启用。

2. 房地产公司杰俐（Rowsley）和P99控股（P99 Holdings）今早要求暂停交易，以便在稍后公布消息。

3. 中国锦江环境控股（China Jinjiang Environment）献议发行美元优先票据（senior notes）。这批票据将每年半年支付利息。

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