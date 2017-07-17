总检察署：已留意到李绳武的网上贴文

总检查署留意到李绳武对我国司法制度提出质疑的网上贴文，已在研究此事。

李绳武前天在个人面簿转载一篇《华尔街日报》有关建国总理李光耀三名子女过去一个月围绕父亲故居去留问题发生纠纷的报道，指报道为这起“政治危机”提供了很好简述，但他同时补充，本地政府和司法体系的运作方式“局限了国际媒体通常能报道的内容”。

李绳武他也附上一篇《纽约时报》2010年有关本地新闻审查现象的评论，对我国司法体系提出质疑，他的贴文之后被一些社交媒体转载。

总检察署今天上午答复《联合早报》询问时说：“总检察署已留意到这则贴文，并正在研究此事。”

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长徐芳达昨天也对李绳武“利用一些外国记者的看法来批评自己的祖父、诋毁新加坡和我们法院的信誉”感到失望。

他说：“这是在尊敬李光耀先生和他的价值观吗？我也不明白绳武为何继续在网上发动攻击，因为他父亲已经表明会停止这么做。”

建国总理李光耀的女儿李玮玲医生和次子李显扬上个月发表联合声明指责兄长李显龙总理滥权，并意图阻挠他们履行父亲的遗愿，拆除欧思礼路38号故居。事件公开延烧近三个星期后，李总理本月3日和4日的国会辩论中答复议员对各项指控的疑问，李玮玲和李显扬随后也表示愿意停止在社交媒体上发布证据，双方同意私下解决分歧。

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