为加强高处作业安全 WSH专员年访工地次数增近三倍

人力部将扩大“流动式高处作业安全计划”,将工作场所安全与卫生理事会专员到工地的走访次数,从每年的80次增加到300次,加强高处作业安全。

总理公署、外交部兼人力部政务部长陈振泉今早到坐落于裕廊东就业与职能培训中心蒂凡那学院(Devan Nair Institute for Employment and Employability) 出席工作场所安全与卫生理事会,高处作业安全专案组 (Work At Heights Safety Taskforce) 与人力部所举办的高处作业华语论坛致词时指出,人力部将严肃与认真地对待每项违例的高处作业安全事故,并谈到扩大“流动式高处作业安全计划”(Mobile Work at Heights Programme) 的用意。

陈振泉说:“在这个计划下,WSH 专人会走访建筑工地,为您的管工和工友提供指导。…这项计划在去年开始,走访次数高达 80次。今年我们会增加到 300 次,以让更多中小建筑企业受益。”

另外,人力部上月在 400 个工地展开高处作业的执法行动,共发现超过 400 起违反安全条例,并发出70 张罚款单及四个停工令 。当中三起停工令,与高楼作业违例行为有关。

至于上周五在樟宜东路上段,发生的泛岛快速公路 (PIE)兴建中高架桥一死10伤意外,陈振泉受访时说,人力部目前还需要对事故,进行更多的调查。

