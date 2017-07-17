两外籍女子试图贿赂警员 各判监四周

（联合早报网讯）两名外籍女子试图贿赂警员，今天各被判入狱四个星期。

去年7月17日，中国籍被告余晓蓉（48岁）涉嫌到新加坡赛马公会（Singapore Turf Club）收取非法外围赌注，她同日下午被警方逮捕带回裕廊警署问话，当时她身上有约4000元现金。

余晓蓉的丈夫是新加坡人，案发时持长期探访证。

根据案情，林伟杰警长同日晚上为余晓蓉录口供时，她突然指了指被警员收入证物袋里的现金，以华语问林伟杰：“我可以给你1000块（元）请你喝茶吗？请你帮我，可以给我一次机会吗？让我改过不要控告我。”

林伟杰拒绝余晓蓉的贿赂并通知她这么做是犯法的，不过她在录完口供后再次提议要给予林伟杰1000元。

在另外一起案件中，来自哈萨克斯坦（Kazakhstan）的女子耶琳娜（26岁）则试图以2150元贿赂到酒店扫黄的警员。

上个月28日，两名警员到纽顿路的京华大酒店（Hotel Royal）取缔卖淫活动。他们来到耶琳娜的房间，耶琳娜在被问话的过程中求卢龙俞警长放了她，还用拇指摩擦食指，暗示要给对方钱。

卢龙俞告诉耶琳娜贿赂是违法的，也通知说她的举动会被他身上佩戴的随身摄录机拍下。耶琳娜仍不肯罢休，要求卢龙俞关掉随身摄录机，跟着打开抽屉指了指里头的钱，还承诺她会搭下一班飞机回国。

卢龙俞拒绝收贿，之后逮捕耶琳娜。

余晓蓉和耶琳娜因此各面对一项防止贪污法令的罪名。除了坐牢外，法庭也下令充公耶琳娜给予的2150元贿金。（人名译音）

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